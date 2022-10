NUWARD™ : le SMR européen (Small Modular Reactor) Aix-en-Provence, 27 octobre 2022, Aix-en-Provence.

NUWARD™ : le SMR européen (Small Modular Reactor)

NUWARD™ est une centrale nucléaire de petite taille, basée sur la technologie éprouvée des réacteurs à eau pressurisée, et constituée de deux unités de 170 MWe soit 340 MWe au total. Elle a vocation à compléter la gamme de réacteurs d’EDF pour répondre à une demande mondiale fortement croissante de moyens de production d’électricité pilotables et décarbonés à partir de 2030.

Elle vise en particulier le remplacement d’unités de production charbon ou gaz et la croissance des usages de l’électricité. La standardisation des équipements de NUWARD™ et la modularisation de ses principales fonctions permettent de bénéficier d’effets de série et d’optimiser les coûts et la construction sur site. Des dispositifs de sûreté passive assurent la conformité aux meilleurs standards mondiaux.

NUWARD™ est conçue pour produire de l’électricité, avec une cogénération possible de chaleur, de manière à satisfaire de multiples usages comme la production d’hydrogène par électrolyse haute température, le chauffage urbain ou la désalinisation.

NUWARD™ est développée par EDF avec un panel industriel très robuste, avec des contributions majeures du CEA, de TechnicAtome, de Naval Group, de Framatome et de Tractebel. EDF vise la construction d’une centrale de référence en France à l’horizon 2030.

Conférence-débat animée par Arnaud Douveneau, Chef de projet chaudière au sein de la Direction de Projet NUWARD™, EDF

