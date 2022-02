Nutrition & Viellissement Cognitif Parentis-en-Born, 18 mars 2022, Parentis-en-Born.

Nutrition & Viellissement Cognitif Médiathèque de Parentis-en-Born 11 Avenue du 11 Novembre Parentis-en-Born

2022-03-18

Parentis-en-Born Landes

EUR 0 0 “Bien vieillir” représente un enjeu sociétal majeur. Sommes-nous tous égaux dans notre vieillissement ? Entre facteurs biologiques individuels et facteurs environnementaux, des interactions complexes interviennent.

L’alimentation à laquelle nous sommes exposés tout au long de la vie est clé dans le bon fonctionnement cérébral et le vieillissement cognitif. Certains nutriments comme les acides gras dont le DHA, et les polyphénols ont un rôle bénéfique sur le fonctionnement du cerveau.

Présentée et animée par Jean-Christophe DELPECH, chercheur INRAE en Nutrition et Neurosciences (laboratoire NutriNeuro, Université de Bordeaux), cette conférence vise à présenter les effets des nutriments sur notre vieillissement : les causes potentielles d’un déclin accéléré et les pistes récentes de la recherche.

Médiathèque de Parentis-en-Born 11 Avenue du 11 Novembre Parentis-en-Born

