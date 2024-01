NUTRI’FIT RUE HALICHARD Contrexéville, samedi 17 février 2024.

NUTRI’FIT RUE HALICHARD Contrexéville Vosges

Samedi

Apprendre à se nourrir avant et après l’effort « les collations et recettes ».

Présence de Xavier, prof de fitness, qui vous proposera 2 cours : Pilates et Body MixTout public

10 EUR.

RUE HALICHARD COMPLEXE SPORTIF

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est secretariat@osport-asso.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-17 11:30:00



L’événement NUTRI’FIT Contrexéville a été mis à jour le 2024-01-23 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE