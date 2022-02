Nuru KANE à Paris (75) + Senny Camara La Petite Halle, 12 février 2022, Paris.

Nuru KANE à Paris (75) + Senny Camara

La Petite Halle, le samedi 12 février à 20:30

**Nuru Kane « Mayam »** « Sept ans après son dernier opus « _Exil_ », **Nuru Kane** revient avec un nouvel album, tel qu’en lui-même, mais avec une nouvelle identité sonore. S’il s’inscrit toujours dans le sillon de la pensée des Bayefall, disciples de Cheikh Ibrahima Fall, compagnon du Fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba, le charismatique chanteur sénégalais se convertit cette fois à l’énergie des sonorités urbaines. « _Cette pause de plusieurs années m’a permis d’avoir le recul nécessaire et de faire murir mes idées. Avec ce disque, je fais le point._ », prévient d’emblée celui qui habite désormais entre l’Auvergne et le reste du monde… Il dresse ainsi avec ce quatrième disque un état des lieux personnel, qui n’est pas sans écho avec la situation d’une planète qui tourne de moins en moins rond. Voilà pourquoi il a choisi comme titre de ce nouvel opus _**Mayam**_, « _ressources_ » en wolof. Plus qu’un nom, mieux qu’un son, cela sonne comme une note d’intention, cela donne comme une direction. «_Qu’elles soient naturelles, culturelles ou spirituelles, le continent africain dispose de ressources inestimables et convoitées de toutes parts. » Ce constat fut la source d’inspiration pour Nuru Kane qui, fidèle aux principes philosophiques le guidant depuis petit, entend bien le traduire en un message d’espoir en direction de la jeunesse africaine_ ». JAQUES DENIS NURU KANE : Voix, Guimbri, Guitare CHEIKH BAYEFALL : Batterie EMRAH KAPTAN : Basse THIERRY FOURNEL : Guitare JAWAD EL GAROUGE : Percussions, voix MAX HELLE FORGET : Claviers —- **Senny Camara** Ayant grandi au son des chants de guérison et des mélopées des chanteuses ponctuant les combats de lutte traditionnelle, **Senny Camara** nous emporte vers les contrées des anciens royaumes Sérères, peuple du Sud du Sénégal, tout en honorant les pouvoirs magiques de la kora. Mais Senny Camara n’est pas uniquement une joueuse de kora, un instrument usuellement réservé aux hommes ; de sa voix lumineuse, l’artiste dessine les contours d’une personnalité façonnée par des mélodies ancestrales, chevillée à des désirs d’émancipation, de curiosité et d’ouvertures musicales au gré des rencontres qui l’ont conduite du Sénégal jusqu’à Paris. – * Un concert annoncé dans l’**agenda des sélections d’Afrisson.com** –

ENTREE LIBRE

La Petite Halle 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Paris Quartier de la Villette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

