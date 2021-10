Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Nuria MALLENA Trio “Songs from home” Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nuria MALLENA Trio “Songs from home” Sunset & Sunside, 30 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 30 novembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

“un concert intimiste aux saveurs et rythmes multiples” Chanteuse, guitariste, auteure et compositrice brésilienne, Nuria Mallena présente un concert intimiste aux saveurs et rythmes multiples. D’une voix veloutée et intense, l’artiste nous fait découvrir son propre “sertão” brésilien, cet arrière-pays mythique, naïf et puissant, qui lui remémore ses plus riches influences musicales. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3888/7766/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

2021-11-30T20:30:00+01:00_2021-11-30T22:00:00+01:00

Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris