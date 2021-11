NURI à l’Alimentation générale L’Alimentation Générale, 6 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Nuri à l’Alimentation Générale, c’est le 6 novembre prochain !

Nuri (DJset)

NURI est un producteur et percussionniste tunisien, vivant aujourd’hui entre Copenhague et France. Musicien montant de la scène afrofuturiste il mêle deep basse et percussions organiques dans des grooves polyrythmiques. Le premier album de Nuri est sorti sur Shouka, un label français spécialisé dans la musique traditionnelle et l’électronique contemporaine d’Afrique du Nord. “Drup” est d”ailleurs un hommage à l’héritage africain tunisien, et un pont vers d’autres traditions, regorgeant de percussions et de voix d’Afrique, mais aussi d’Asie. Le nouvel Album IRUN est sorti à l’automne 2020.

Concerts -> Électronique

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)



Contact : L’Alimentation Générale communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale

