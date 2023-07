Nuorama, un moment unique pour booster sa créativité Le Solaris Paris, 6 septembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 septembre 2023

de 19h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

Rendez-vous le 6 septembre pour la 1ère édition de Nuorama, une soirée de conférences créatives animée par des artistes reconnus.

Nuorama propose un format novateur de conférences créatives où la programmation est confiée à un artiste qui invite trois créatifs issus de divers horizons artistiques à intervenir à ses côtés. Ensemble, ils apporteront une perspective unique et complémentaire, créant ainsi une dynamique artistique inédite.

Pour cette première édition, la programmation a été confiée à l’illustratrice, Malika Favre dont les couvertures iconiques réalisées pour le New Yorker ont fait le tour du monde.

Aux côtés de Malika Favre, un panel d’artistes aussi riche que variée : Fifou, photographe emblématique du rap français depuis 20 ans, Jérôme de Gerlache, réalisateur dont les courts et longs métrages ont été récompensés dans différents festivals internationaux, Alice Roux, artiste et designer d’objets et mobilier

Sous forme de conférences, les 4 artistes se succèderont pour évoquer leurs univers et leurs parcours hors norme avant de se retrouver pour une table ronde exceptionnelle. Un moment d’échanges captivants qui sera également l’occasion pour le public de découvrir le fil conducteur qui lie ces artistes aux horizons si différents.

Le Solaris 25 rue Boyer 75020 Paris

Contact : https://www.nuorama.com/ contact@nuorama.com https://www.billetweb.fr/nuorama

