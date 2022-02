Nuncamas Experience Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Nuncamas Experience Le 3C Café culturel citoyen, 5 mars 2022, Aix-en-Provence. Nuncamas Experience

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 5 mars à 20:30

La musique de NUNCA MÁS EXPERIENCE est le fruit de la rencontre de deux guitaristes, issus de deux univers musicaux différents aux influences contrastées allant du blues-rock, au flamenco, en passant par le jazz jusqu’au classique.

Entrée libre

♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Nuncamas Experience Le 3C Café culturel citoyen 2022-03-05 was last modified: by Nuncamas Experience Le 3C Café culturel citoyen Le 3C Café culturel citoyen 5 mars 2022 aix en provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône