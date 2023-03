Ticket[s] en Or nůn – Les Ateliers Éclairés Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Ticket[s] en Or nůn – Les Ateliers Éclairés, 1 avril 2023, Strasbourg. Ticket[s] en Or 1 et 2 avril nůn – Les Ateliers Éclairés Visite d’atelier et impression dorée 4 sessions d’une heure vous sont proposées samedi 1er et dimanche 2 avril pour découvrir l’atelier d’impression typographique et le studio numérique nůn Au programme à chaque session L’impression typographique, du Moyen Âge au métier d’art [10 min] Le b.a.-ba de l’impression typographique. Gutenberg, les caractères mobiles, l’évolution de l’imprimerie, la révolution du numérique, les métiers d’art. Nůn, une alchimie entre artisanat et numérique [10 min] Démonstration de productions réalisées chez nůn. Impressions typographiques de caractères mobiles ou de clichés polymères enrichies de contenus en réalité augmentée. Atelier de sublimation de tickets « à jeter » [40 min] « Ticket[s] en or » est une mise en lumière de ces petits morceaux de papier qui sont parfois les seules traces dans le réel d’un moment passé souvent partagé.

Un ticket de cinéma au fond d’une poche, un ticket de concert oublié dans un portefeuille, ou un ticket de concert épinglé sur un bout de mur, ….

Que deviennent ces petits bouts de papier ?

Ils ressurgissent une dernière fois quand au hasard nous cherchons quelque chose. Ils nous reviennent en main avec le souvenir fugace du moment vécu avant de finir à la poubelle et dans l’oubli.

Et pourtant ces réactivateurs de mémoire mériteraient bien une seconde vie.

Nous vous proposons donc de ramener vos tickets, de les assembler et de les coller sur une carte blanche au format 10,5*15 cm et de passer votre création sous presse typographique pour sublimer vos souvenirs avec une impression dorée (motif en cours d’élaboration).

Vous repartirez avec vos souvenirs illuminés que vous pourrez désormais afficher et admirer. Inscription obligatoire :

