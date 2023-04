NUMOK : Les magiciens du Numérique : déjouez les pièges du numérique Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit Sur réservation à partir du 23 mars par téléphone au 01 55 43 25 25 ou sur place à la bibliothèque Buffon pendant les heures d’ouverture au public. à l’occasion du festival Numok dans les bibliothèques de la Ville de Paris, la bibliothèque Buffon vous invite à découvrir cet escape game « les magiciens du Numérique ». Attention, places limitées ! Chaque joueur incarne un personnage d’une équipe de magiciens sous la direction d’Houdini, le maître du jeu (et boss de l’agence des magiciens du numérique). Chaque magicien a un pouvoir pour résoudre une énigme Mission : aider une équipe de sport qui semble avoir des problèmes 1. Protéger l’équipe de sport 2. Stopper la propagation de fausses informations 3. Sécuriser les comptes de l’agence des magiciens Gain d’étoiles au fil du jeu. Samedi 1er avril / Mercredi 5 et 12 avril – Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. Réservation sur les horaires d’ouverture 01 55 43 25 25 à partir du 23 mars 2023 Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

