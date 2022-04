NUMOK : Le festival des cultures numériques des bibliothèques Catégorie d’évènement: île de France

Du 9 au 30 avril, dans plus d'une vingtaine des bibliothèques, découvrez la programmation conçue autour de rencontres, de séances de réalité virtuelle et de réalité augmentée et d'une offre originale d'ateliers numériques pour le public jeunesse. Pour sa 7e édition, Numok met à l'honneur deux univers, le monde des fablabs et celui de la réalité virtuelle. Le Festival Numok est devenu un temps privilégié d'expérimentation de nouvelles pratiques du numérique ensemble.

