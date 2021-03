Paris Bibliothèque Colette Vivier Paris NUMOK – Atelier Scénarlab Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégorie d’évènement: Paris

NUMOK – Atelier Scénarlab Bibliothèque Colette Vivier, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 9h30 à 12h30

gratuit

Les bibliothèques parisiennes fêtent le numérique avec le festival Numok. Pour cette nouvelle édition, venez vous initier à la réalisation d’une « vraie/fausse pub » sur la bibliothèque Colette Vivier avec SCENARLAB ! Samedi 19 juin de 9h30 à 12h30 Inscriptions ouvertes début juin, pour les enfants entre 10 et 14 ans SCENARLAB propose un atelier de 3H permettant à chacun de collaborer à la réalisation d’une

vraie/fausse publicité » ! Cadrage, son, mise en scène, jeu de l’acteur, maquillage, effets spéciaux, clap,

montage…Cette initiation à la réalisation permet de découvrir la face cachée des publicités. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron Paris 75017

