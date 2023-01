Numok 2023 : tournoi de jeux vidéo avec OneGeek ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Numok 2023 : tournoi de jeux vidéo avec OneGeek ! Bibliothèque Saint-Eloi, 19 avril 2023, Paris. Le mercredi 19 avril 2023

de 16h30 à 18h30

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles. En présence d’interprètes LSF/FR. Affrontez vos adversaires sur Mario Kart ! Fondée en 2016, l’association OneGeek s’attache à promouvoir une culture numérique dédiée aux jeux vidéo accessible en Langue des Signes Française. Pour Numok, les 5 pôles sourds des bibliothèques de Paris se réunissent pour vous inviter à un véritable tournoi en plusieurs manches ! C’est sur Switch avec Mario Kart que les bibliothécaires geeks de Saint-Éloi vous proposent de vous affronter. Vous serez poussés à donner le meilleur de vous-mêmes en présence des spécialistes de l’association OneGeek, qui vous sensibiliseront à la Langue des Signes Française autour du jeu vidéo, de manière ludique. Les grands gagnants se retrouveront lors de la finale du tournoi le samedi 22 avril à la médiathèque de la Canopée : à vos agendas ! En présence d’interprètes LSF/FR. mercredi 19 avril, 16h30 tout public (dès 7 ans) entrée libre dans la limite des places disponibles Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

