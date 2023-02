Numok 2023: Tournoi avec l’association OneGeek Bibliothèque Václav Havel, 5 avril 2023, Paris.

Le mercredi 05 avril 2023

de 16h30 à 18h30

. gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

En présence d’interprètes LSF/FR, et dans le cadre du festival du numérique des bibliothèques de la ville de Paris

Venez jouer le mercredi 5 avril à 16h30 à la bibliothèque Vaclav Havel, en présence d’interprètes en LSF/FR !

Venez participer à un tournoi de jeux vidéo inclusif animé par l’association OneGeek, une communauté signante engagée dans le monde de l’e-sport.

Plusieurs dates sont au programme (1er avril : Walser Gaillard – Ouverture Tournoi; 5 avril : Vaclav Havel (rencontre, échange bilingue LSF/français); 12 avril : Place des fêtes; 19 avril : St Eloi; 22 avril : Canopée – Finale Tournoi) avec des jeux emblématiques en compétition tels que Mario Kart ou FIFA, mais aussi d’autres jeux moins compétitifs et plus axés sur l’aspect collaboratif et la coopération comme Moving out ou Overcooked. En ouverture de tournoi le 1er avril à Louise Walser Gaillard et en finale le 22 avril à la Canopée une sensibilisation à la langue des signes sera proposée pendant les sessions et l’association One Geek pourra échanger avec le public sur les pratiques de la communauté sourde et malentendante autour d’une passion commune et fédératrice : les jeux vidéos

Fondée en 2016, l’association OneGeek s’attache à promouvoir une culture numérique dédiée aux jeux vidéo, accessible en Langue des Signes Française.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

crédits: OneGeek Tournoi inter-bibliothèque