Numok 2023 : tisane philo-robots ! Bibliothèque Saint-Eloi, 15 avril 2023, Paris.

Le samedi 15 avril 2023

de 16h30 à 17h30

. gratuit

Numok, le festival des cultures numériques, c’est reparti pour un tour ! Mais posons les manettes un instant pour réfléchir au monde qui nous entoure…

Numok, c’est aussi l’occasion de réfléchir ensemble sur les grandes thématiques du monde numérique.

Tu te poses des questions sur les robots et l’intelligence artificielle ? Discutons-en et cherchons des réponses ensemble, autour d’une bonne tisane bien chaude et parfumée !

de 7 à 10 ans

sur inscription (dès le 15 mars)

Numok 2023, c’est aussi…

> Un après-midi Just Dance !> Une soirée jeux vidéo avec Mario aux Jeux Olympiques !> Un tournoi de jeux vidéo en Langue des Signes Française et français avec OneGeek et les pôles sourds de la Ville de Paris !> Un atelier « Maîtrise ton web » avec Signes de Sens en Langue des Signes Française et en français, pour découvrir la création d’une chaîne YouTube !> Une escapade virtuelle dans la Grèce antique avec Silver Geek !

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Atelier philo Numok