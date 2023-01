Numok 2023 : Sociologie des communautés dans l’esport. Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris Catégories d’Évènement: île de France

. gratuit https://bibliocite.fr/evenements/ L’esport est la pratique du jeu vidéo, individuelle ou en équipe, lors de compétitions organisées. Cette activité peut être professionnelle, pratiquée en amateur, ou considérée uniquement comme un loisir. Depuis les années 2015, la professionnalisation de l’esport s’est accélérée en France. Dans le cadre du Festival Numok, aux couleurs de l’olympiade culturelle et de l’esport, Nicolas Besombes nous propose une analyse sociologique des communautés dans l’esport pour appréhender ces nouveaux usages du jeu vidéo et comprendre les enjeux sociaux qui en découlent. Maître de conférence en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) à l’université Paris Cité, Nicolas Besombes a effectué sa thèse de doctorat sur les liens entre le sport et l’esport. Il était également jusqu’en 2022 vice-président chargé des questions de santé, société et éducation (SSE) de l’association France Esports. Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris Contact : 01 42 76 48 87 bhdv@paris.fr https://www.facebook.com/bhdv.paris/ https://www.facebook.com/bhdv.paris/ https://bibliocite.fr/evenements/

©Bruce Liu(Wikimedia) Finale de la compétition de Leagues of legends de 2015 à Berlin

