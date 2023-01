Numok 2023 : Mario & Sonic aux Jeux Olympiques ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 21 avril 2023

de 17h00 à 19h00

gratuit

Cette année Numok célèbre l’alliance du sport et du jeu : suivons Mario et Sonic dans leurs aventures aux Jeux Olympiques ! En cette veille de vacances scolaires, les bibliothécaires te passent les manettes : direction les Jeux Olympiques avec Mario, Sonic et leurs amis ! Tente de remporter la médaille d’or en donnant le maximum dans des disciplines débordantes d’action. vendredi 21 avril, 17h tout public dès 8 ans entrée libre Numok 2023, c’est aussi… > Un après-midi Just Dance !> Une escapade virtuelle dans la Grèce antique avec Silver Geek !> Un tournoi de jeux vidéo en Langue des Signes Française et français avec OneGeek et les pôles sourds de la Ville de Paris !> Un atelier « Maîtrise ton web » avec Signes de Sens en Langue des Signes Française et en français, pour découvrir la création d’une chaîne YouTube !> Un atelier philo avec les bibliothécaires sur les robots et l’intelligence artificielle ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

