Numok 2023 : Maîtrise ton web ! Bibliothèque Saint-Eloi, 26 avril 2023, Paris.

Le mercredi 26 avril 2023

de 14h30 à 16h30

. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR. Dans le cadre de Numok, découvre les coulisses de la création d’une chaîne de vidéos et deviens incollable sur l’univers de YouTube !

En partenariat avec l’association Signes de Sens.

Une jeune fille, Emmy, veut créer une chaîne de vidéos sur YouTube pour partager sa passion des jeux vidéos. Elle met peu à peu en place son concept, la technique, sa posture et son phrasé, son univers, son réseau et la gestion de sa communauté. Au fil de son parcours, nous découvrons avec elle l’aventure de la création d’une chaîne et nous l’aidons à mettre toutes les chances de son côté pour y arriver tout en s’amusant.

Nous allons traverser avec elle les déceptions, les risques, les pratiques problématiques, mais aussi les joies et les surprises. Nous réfléchissons et apprenons ainsi à utiliser correctement les outils qui permettent aujourd’hui de créer du contenu riche et pertinent pour peu que nous gardions le contrôle sur ce qui se passe et que nous ne tombions pas dans certains pièges ou écueils des médias sociaux.

mercredi 26 avril, 14h30

ados de 9 à 12 ans

sur inscription (dès le 26 mars)

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

