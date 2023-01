Numok 2023 : Just Dance ! Bibliothèque Saint-Eloi, 1 avril 2023, Paris.

Le samedi 01 avril 2023

de 14h30 à 16h30

. gratuit

Cette année, Numok célèbre l’alliance du sport et du jeu : on va vous faire danser ! Rassemblez vos amis et votre famille, c’est l’heure de monter le volume et de se lâcher !

Avec Just Dance, dansez en reproduisant les chorégraphies des personnages à l’écran sur 40 nouveaux tubes, des plus grands hits aux classiques intemporels. Seul.e ou à plusieurs, en compétition ou en coopération, atteignez le meilleur score et devenez le roi ou la reine de la piste de Saint-Éloi !

samedi 1er avril, 14h30

tout public de 7 à 107 ans

entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Ubisoft Just Dance !