Numok 2023 : « Éternelle Notre-Dame », l’exposition immersive en réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Numok 2023 : « Éternelle Notre-Dame », l’exposition immersive en réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Duras, 22 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Dans le cadre de l’édition 2023 de Numok, le festival des cultures numériques de la Ville de Paris, vivez la première expérience totalement immersive en réalité virtuelle sur Notre-Dame de Paris. Avec Éternelle Notre-Dame, vivez un inoubliable voyage dans le temps ! Grâce à cette expérience inédite en réalité virtuelle, découvrez les secrets de la cathédrale, rencontrez ses personnages emblématiques, admirez ses chefs-d’œuvre. Pendant quelques minutes, plongez au cœur de Notre-Dame du XIIIe au XXIe siècle et entrez dans l’Histoire… En partenariat avec l’Orange Digital Center. Samedi 22 avril de 10h à 12h A partir de 12 ans Entrée libre (dans la limite des places disponibles). Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR

Orange Digital Center Photo de Notre-Dame avec devant des enfants portant des casques de réalité virtuelle

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Duras Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Numok 2023 : « Éternelle Notre-Dame », l’exposition immersive en réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Duras 2023-04-22 was last modified: by Numok 2023 : « Éternelle Notre-Dame », l’exposition immersive en réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 22 avril 2023 Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris

Paris Paris