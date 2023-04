Numok 2023 : Escape Game « Les magiciens du numérique » (9-12 ans) Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Numok 2023 : Escape Game « Les magiciens du numérique » (9-12 ans) Bibliothèque Robert Sabatier, 11 avril 2023, Paris. Le mardi 18 avril 2023

de 17h30 à 18h30

Le samedi 15 avril 2023

de 15h00 à 16h00

Le samedi 15 avril 2023

de 14h00 à 15h00

Le samedi 15 avril 2023

de 11h00 à 12h00

Le mardi 11 avril 2023

de 17h30 à 18h30

.Public enfants. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

L’Escape Game “Les magiciens du numérique” est une expérience immersive et ludique pour guider les jeunes vers des pratiques positives et responsables du monde numérique. Viens incarner un personnage d’une équipe de magiciens et protéger une équipe de sport ! Mission : aider une équipe de sport, stopper les fausses informations et sécuriser les comptes de l’agence de magiciens ! En partenariat avec l’association E-enfance, cette animation est une expérience immersive et ludique créée par Orange pour guider les jeunes vers des pratiques positives et responsables du monde numérique. Escape game sur inscription Mardi 11 à 17h30 Samedi 15 à 11hSamedi 15 à 14hSamedi 15 à 15hMardi 18 à 17h30Les magiciens du numérique sera également proposé lors des après-midi jeu vidéo, avec inscription le jour même : mercredi 5 avril, 12 avril et 19 avril Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris Contact :

Orange – les magiciens du numérique Enfants devant une tablette numérique

