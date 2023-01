Numok 2023 : Escape Game « Les magiciens du numérique » (8-12 ans) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Numok 2023 : Escape Game « Les magiciens du numérique » (8-12 ans) Médiathèque Jean-Pierre Melville, 19 avril 2023, Paris.

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 19 avril 2023

de 15h00 à 16h00

. gratuit Réservation obligatoire via L’Escape Game “Les magiciens du numérique” est une expérience immersive et ludique pour guider les jeunes vers des pratiques positives et responsables du monde numérique. Dans un monde de plus en plus connecté, où les jeunes sont confrontés très tôt à Internet et aux réseaux sociaux, cet Escape Game unique aborde des thématiques essentielles comme : l’e-réputation,

les données personnelles et la vie privée,

la cyberviolence,

les fakes news,

les risques d’une pratique prolongée des écrans,

Le scénario : chaque joueur incarne un personnage d'une équipe de magiciens et détient un pouvoir unique. Il devra résoudre une énigme, sous la direction d'Houdini, le maître du jeu (et boss de l'agence des magiciens du numérique). Votre mission (si vous l'acceptez) : aidez une équipe de sport qui semble avoir des problèmes, en protégeant ses membres, en stoppant la propagation de fausses informations puis en sécurisant les comptes de l'agence de magiciens.

