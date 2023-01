Numok 2023 : direction la Grèce antique avec Silver Geek ! Bibliothèque Saint-Eloi, 22 avril 2023, Paris.

Le samedi 22 avril 2023

de 14h30 à 16h30

. gratuit

Cette année, Numok célèbre l’alliance du sport et du jeu : embarquez pour la Grèce antique !

Silver Geek est une association visant à améliorer la santé et le bien-être des seniors, en créant et développant des liens sociaux et intergénérationnels, tout en réduisant la fracture numérique.

Dans cet atelier, nous vous proposons de vous laisser guider dans une déambulation virtuelle au cœur des Jeux Olympiques de la Grèce antique ! Une expérience intergénérationnelle que vous pourrez vivre en compagnie de vos petits-enfants.

samedi 22 avril, 1ère séance à 14h30, 2ème séance à 15h30

grands-parents et petits-enfants

sur inscription (dès le 22 mars)

Numok 2023, c’est aussi…

> Un après-midi Just Dance !> Une soirée jeux vidéo avec Mario aux Jeux Olympiques !> Un tournoi de jeux vidéo en Langue des Signes Française et français avec OneGeek et les pôles sourds de la Ville de Paris !> Un atelier « Maîtrise ton web » avec Signes de Sens en Langue des Signes Française et en français, pour découvrir la création d’une chaîne YouTube !> Un atelier philo avec les bibliothécaires sur les robots et l’intelligence artificielle !

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

