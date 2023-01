Numok 2023 : Concert Geek Singers Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Découvrir la culture numérique par le biais de la musique des jeux vidéo, des dessins animés, des films et des séries Le groupe vocal parisien a cappella GEEK SINGERS interprète des musiques issues des cultures de l’imaginaire, en explorant les musiques de jeux vidéo, mais également de films, de séries et de dessins animés, à travers des arrangements créatifs. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://bibliotheques.paris.fr/numok/ 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

