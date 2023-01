Numok 2023: Ateliers ludiques seniors : Voyage dans l’histoire par le jeu vidéo Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Numok 2023: Ateliers ludiques seniors : Voyage dans l’histoire par le jeu vidéo Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 11h30 à 12h30

Le samedi 15 avril 2023

de 10h30 à 11h30

. gratuit

Laissez vous guider dans un voyage virtuel au cœur des Jeux Olympiques à l’époque de la Grèce Antique En partenariat avec Sylver Geek , association visant à améliorer le bien-être des seniors tout en réduisant la fracture numérique, la bibliothèque vous propose une déambulation dans les Jeux Olympiques de la Grèce Antique tout en découvrant le jeu vidéo. 2 ateliers de 1 heure le samedi 15 Avril

10h30 à 11h30 11h30 à 12h30 Sur Inscription À partir de 60 ans Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

