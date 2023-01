Numok 2023 : Atelier Smartéo « Basket » Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le mercredi 19 avril 2023

de 15h00 à 17h00

gratuit

Apprends à coder un robot en t’amusant : un atelier pour les enfants à partir de 8 ans ! L’objectif de cet atelier ? Coder son robot pour viser et marquer le plus de paniers grâce à l’extension « Launcher » ! L’inscription préalable à cette animation est strictement obligatoire.

Ouverture des inscriptions à partir du mercredi 1er mars 2023. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://bibliotheques.paris.fr/numok/ 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

