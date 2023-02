NUMOK 2023 : Atelier réalité virtuelle « Volleggball » Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: île de France

NUMOK 2023 : Atelier réalité virtuelle « Volleggball » Bibliothèque Goutte d’Or, 5 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 12 avril 2023

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 05 avril 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit Pour tout public, à partir de 12 ans. Sur inscription auprès de la bibliothèque Viens jouer au volley en réalité virtuelle avec Volleggball ! Viens incarner des œufs qui jouent au volley sur une plage avec « Volleggball », un jeu immersif et sportif proposé sur les casques de réalité virtuelle ! Proposé par Pink Marmot Studios. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Pink Marmot Studios Jeu de volley avec des oeufs sur la plage

Bibliothèque Goutte d'Or
2-4 rue Fleury
75018 Paris

