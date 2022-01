Numok 2022 ! WAKATOON STUDIO Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 13 avril 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Du 9 au 30 avril, les bibliothèques parisiennes fêtent le numérique avec le festival Numok 2022. Avec l’application Wakatoon Studio, viens créer et animer des petits dessins ! Au cours de cet atelier, vous allez participer à la création d’un dessin animé : scénario, mise en couleur et doublage, le tout grâce à l’application pour tablettes Wakatoon Studio. Le mercredi 13 avril de 16h à 17h au 1er étage de la médiathèque.

Sur inscription à partir du samedi 12 mars, pour les enfants de 6 à 11 ans
Médiathèque Marguerite Yourcenar
41 rue d'Alleray
Paris 75015
Contact : 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

2022-04-13T16:00:00+01:00_2022-04-13T17:00:00+01:00

