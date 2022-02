Numok 2022 | Travail et numérique : Sociologie et enjeux Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris Catégories d’évènement: île de France

Numok 2022 | Travail et numérique : Sociologie et enjeux Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (BHdV), 21 avril 2022, Paris.

Travail et numérique : Sociologie et enjeux. Marie-Anne Dujarier est professeure de sociologie à l’Université de Paris, et spécialiste du travail. Marie-Anne Dujarier nous propose de retracer les multiples significations attribuées au mot travail, et de montrer comment les usages sociaux du numérique viennent troubler cette catégorie de pensée dont nous avons hérité, comme les institutions qui portent son nom. Cette mise en perspective invite à aborder les enjeux écologiques, sociaux et existentiels actuels avec des outils intellectuels renouvelés. Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau Paris 75004

