Numok 2022 / Technologies addictives : faut-il un droit à l’attention ? Bibliothèque Georges Brassens, 22 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Technologies addictives : faut-il un droit à l’attention ? / CONFÉRENCE de Florent Souillot

Notre attention est de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps captée par des écrans, au profit d’entreprises dont le modèle économique repose sur les revenus publicitaires et l’exploitation des données personnelles.

Qu’il s’agisse des effets désastreux pour la santé des plus jeunes, le vivre-ensemble ou l’environnement, la captation de notre attention par les écrans représente un problème majeur pour notre société.

Conférence animée par Florent Souillot, co-fondadateur de l’association Lève Les Yeux, un collectif qui milite pour la reconquête de l’attention.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi Paris 75014

