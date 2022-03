Numok 2022 : Space Bike Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Numok 2022 : Space Bike Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 09 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

Du 9 au 30 avril, prenez part au festival Numok des bibliothèques de Paris, véritable terrain d’échanges et d’expérimentation numériques ! Découvrez (ou redécouvrez) les jeux vidéo rétros avec le Space Bike, dispositif de retro gaming ! Du 9 au 30 avril, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Retrouvez l’ensemble du programme Numok : https://bibliotheques.paris.fr/numok Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Innovation

