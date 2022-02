Numok 2022 | Multi-ateliers : L’auditorium numérique Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Numok 2022 | Multi-ateliers : L'auditorium numérique Bibliothèque L'Heure joyeuse, 9 avril 2022, Paris.

Comment une machine peut-elle reconnaitre un dessin ? Devenez vous-même les professeurs d’une intelligence artificielle avec “l’apprenti-illustrateur”, un dispositif créé par l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique). BIDOUILLER | DÉCOUVRIR | PARTAGER Après six éditions, le Festival Numok est devenu un temps privilégié d’expérimentation de nouvelles pratiques du numérique ensemble, et c’est pourquoi toute l’année l’esprit de Numok souffle sur le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris ! Après-midi festif avec différents ateliers ou vous pourrez tout à tour jouer d’un piano à cuillères avec makey makey, écouter et reconnaître le chant des oiseaux avec Birdie memory, jouer au golf ou aux jeux vidéo à l’aide d’une balle robotisée Sphero et créer un Robot LED en päte à modeler. Samedi 9 avril | de 15h à 17h à partir de 5 ans Numok 2022 sur le portail des bibliothèques En savoir plus sur les autres animations de la bibliothèque L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

