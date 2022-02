Numok 2022 : Lucid realities Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Numok 2022 : Lucid realities Médiathèque Jean-Pierre Melville, 27 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 27 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

de 13h00 à 18h00

de 10h00 à 18h00

de 10h00 à 19h00

de 13h00 à 19h00

gratuit

Dans le cadre de l’édition 2022 du festival Numok, découvrez la réalité virtuelle avec Lucid Realities ! Pour Lucid realities, la VR est bien plus qu’une technologie. C’est avant tout l’opportunité de créer de nouvelles formes d’expériences qui mettent le pouvoir émotionnel de la réalité virtuelle au service d’écritures, d’auteurs, et d’enjeux sociaux et éducatifs. Découvrez la réalité virtuelle avec les créations de Lucid realities, telles que : Lady Sapiens, un voyage dans le temps dans le corps d’une femme Sapiens

Claude Monet, l’obsession des nymphéas, expérience immersive et sensorielle dans cette œuvre unique

Quand elle sort de sa boîte…, une expérience en réalité augmentée dans laquelle la Petite danseuse d’Edgar Degas entraîne les enfants dans un voyage fantastique à travers les œuvres d’art exposées dans les musées Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728

