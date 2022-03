Numok 2022 : Lucid Realities et la réalité virtuelle Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Numok 2022 : Lucid Realities et la réalité virtuelle Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 13 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit

Du 9 au 30 avril, prenez part au festival Numok des bibliothèques de Paris, véritable terrain d’échanges et d’expérimentation numériques ! Venez découvrir les univers créés par le studio Lucid Realities grâce aux casques de réalité virtuelle ! Expérimentez la réalité virtuelle en vous plongeant dans l’univers de Claude Monet ou encore dans la peau d’une femme sapiens. Du 13 au 15 avril, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Retrouvez l’ensemble du programme Numok : https://bibliotheques.paris.fr/numok Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

B : Port Royal (Paris) (230m) 91 : Port Royal – Saint-Jacques (Paris) (47m)

Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Date complète :

2022-04-13T13:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T13:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T13:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00

