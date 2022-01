NUMOK 2022 « Les avatars en 3D : le futur de la Langue des Signes ? » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

NUMOK 2022 « Les avatars en 3D : le futur de la Langue des Signes ? » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 21 avril 2022, Paris.

L’utilisation des avatars pour la traduction en LSF est-elle pertinente ? Quelles sont les avancées en la matière et les limites ? Dans le cadre du festival Numok ,le festival numérique des bibliothèques de la Ville de Paris, nous vous convions à une table-ronde exceptionnelle ! La médiathèque vous convie à une rencontre autour de plusieurs acteurs du numérique qui souhaitent faire connaître la technologie des avatars à destination du grand public au service de la langue des signes et de spécialistes de la Langue des Signes française.

Les avatars en LSF représentent-ils une réelle avancée en faveur des sourds et malentendants ? Intervenants : Florence Encrevé – Maîtresse de conférences en sciences du langage à l'université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis Rémi Brun – PDG de Mocalaps Florian Méloux – Directeur commercial de Keia Aliza M'sika – traductrice FR-LSF chez Langue Turquoise Cette table ronde sera entièrement accessible, grâce à la présence d'interprètes français/langue des signes française.

