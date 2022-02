Numok 2022 | Le Charme discret des séries | Rencontre avec Virginie Martin Forum des images, 13 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

La bibliothèque du cinéma François Truffaut vous propose, dans le cadre de Numok 2022, une soirée rencontre autour du livre « Le charme discret des séries » de Virginie Martin paru chez humenSciences. Un essai passionnant et éclairant mêlant sciences et société.

Dans cet essai, Virginie Martin nous révèle comment les séries conditionnent notre vision du monde et de quelle manière elles interrogent nos singularités. Une analyse pertinente mêlant phénomènes politiques, émotions et questions de société, où les plateformes de vidéos à la demande deviennent des outils culturels puissants dans les mains des géants de l’entertainment.

A propos du livre:

Les séries que nous aimons exercent sur nos vies un charme discret. Elles influencent notre façon de voir le monde, nos représentations politiques, sociétales, économiques, écologiques. Elles s’invitent désormais dans les débats sur le pouvoir, l’avenir de la planète, les minorités, les sexualités.

Leur force, adossée à des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime Video, MyCanal ou Disney+, est considérable. Les séries participent d’un soft power mondial à l’ampleur inédite.

Virginie Martin a décrypté cet univers qui sait si bien nous plaire. Elle en révèle les coulisses : scénaristes, financements, messages. Elle montre comment ces séries, hypnotiques, peuvent aussi nous éveiller et nous stimuler.

Virginie Martin est politiste, professeure et chercheuse à la Kedge Business School où elle a créé et dirigé le programme « Soft power et médias », avant de prendre la responsabilité du « Médialab ». Elle codirige le conseil scientifique de la Revue politique et parlementaire et intervient très régulièrement dans les médias.

Une rencontre proposée par la bibliothèque du cinéma François Truffaut au Forum des Images – sur réservation –

Forum des images 2 rue du Cinéma Paris 75001

Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/homeInBook.xhtml https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema

Cinéma;Conférence

