Numok 2022 | L’apprenti-illustrateur : À la découverte de l’Intelligence artificielle Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Numok 2022 | L’apprenti-illustrateur : À la découverte de l’Intelligence artificielle Bibliothèque L’Heure joyeuse, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 09 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

mercredi, samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

gratuit

L’apprentissage-machine, comment ça marche ? Un atelier numérique pour petits et grands répond à cette question ! Comment une machine peut-elle reconnaitre un dessin ? Devenez vous-même les professeurs d’une intelligence artificielle avec “l’apprenti-illustrateur”, un dispositif créé par l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique). Il n’ y a rien d’intelligent dans l’intelligence artificielle. L’un des principaux ingrédients de ce domaine est l’apprentissage, c’est à dire la capacité de concevoir des algorithmes, des codes, capables d’apprendre à partir de données massives. C’est ainsi que vous êtes parfois étonnés de voir une machine capable de reconnaitre un dessin. Venez donc vous-même jouer les professeurs avec l’apprenti-illustrateur. INRIA En partenariat avec SCAI, Sorbonne Center for Artificial Intelligence (représenté par Xavier Fresquet, Directeur adjoint de SCAI, Ingénieur de recherche à Sorbonne Université) Du samedi 9 au samedi 30 avril, en accès libre au RDC de la bibliothèque. Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

4 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m) 96 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m)

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr Enfants;Innovation;Sciences

Date complète :

2022-04-09T10:00:00+01:00_2022-04-09T18:00:00+01:00;2022-04-12T14:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T10:00:00+01:00_2022-04-13T18:00:00+01:00;2022-04-14T14:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T14:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T10:00:00+01:00_2022-04-16T18:00:00+01:00;2022-04-19T14:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T10:00:00+01:00_2022-04-20T18:00:00+01:00;2022-04-21T14:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T14:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T10:00:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00;2022-04-26T14:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T10:00:00+01:00_2022-04-27T18:00:00+01:00;2022-04-28T14:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T14:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T10:00:00+01:00_2022-04-30T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque L'Heure joyeuse Adresse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Ville Paris lieuville Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Departement Paris

Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Numok 2022 | L’apprenti-illustrateur : À la découverte de l’Intelligence artificielle Bibliothèque L’Heure joyeuse 2022-04-09 was last modified: by Numok 2022 | L’apprenti-illustrateur : À la découverte de l’Intelligence artificielle Bibliothèque L’Heure joyeuse Bibliothèque L'Heure joyeuse 9 avril 2022 Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris

Paris Paris