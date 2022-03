Numok 2022 | La réalité virtuelle s’invite à la bibliothèque du cinéma François Truffaut Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du mercredi 20 avril 2022 au samedi 23 avril 2022

mercredi, samedi

de 14h00 à 17h00

gratuit

Ateliers numériques: venez découvrir la réalité virtuelle à la bibliothèque du cinéma François Truffaut et laissez-vous tenter par l’expérience immersive, en collaboration avec Lucid Realities. La Bibliothèque du cinéma François Truffaut intègre depuis son lancement le festival numérique des bibliothèques de la ville de Paris en accueillant des ateliers et des installations digitales. À cette occasion, notre établissement spécialisé s’interroge sur les liens existant entre la création numérique, infiniment riche, et le cinéma. Cette année, nous vous proposons un atelier alliant images animées et nouvelle technologie avec la collaboration des studios Lucid Realities, “société de production et distribution de contenus dédiée aux écritures immersives et interactives “. Pour vivre l’expérience de la réalité virtuelle, nous vous proposons deux ateliers le mercredi 20 avril et le samedi 23 avril de 14h00 à 17h00. Trois expériences vous seront montrées: Lady Sapiens ; Claude Monet, l’obsession des nymphéas et Quand elle sort de sa boîte…, Sur réservation –– à partir de 12 ans. Toutes les infos sur le festival Numok : https://bibliotheques.paris.fr/numok Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4 rue du cinéma Paris 75001

Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-truffaut-3371

