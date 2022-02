Numok 2022 | Festival numérique à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Numok 2022 | Festival numérique à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 09 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

mercredi, samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Après six éditions, le Festival Numok est devenu un temps privilégié d’expérimentation de nouvelles pratiques du numérique ensemble BIDOUILLER | DÉCOUVRIR | PARTAGER L’APPRENTI-ILLUSTRATEUR | À LA DÉCOUVERTE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Du samedi 9 avril au samedi 30 avril | aux horaires d’ouverture de la bibliothèque en accès libre En savoir plus CONTINE-MOI UNE HISTOIRE | LECTURE NUMÉRIQUE Lectures avec Story play’r et surprises Samedi 9 avril | à 10h30 pour les petits et 11h pour les + de 4 ans MULTI-ATELIERS | L’AUDITORIUM NUMÉRIQUE Piano à cuillères avec makey makey, Birdie memory, Robot LED, balle robotisée Sphero (codage, jeux vidéo, golf ) Samedi 9 avril | de 15h à 17h à partir de 5 ans

En savoir plus En savoir plus sur les autres animations de la bibliothèque L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

4 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m) 96 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m)

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr Enfants;Innovation;Sciences

Date complète :

2022-04-09T10:00:00+01:00_2022-04-09T18:00:00+01:00;2022-04-12T14:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T10:00:00+01:00_2022-04-13T18:00:00+01:00;2022-04-14T14:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T14:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T10:00:00+01:00_2022-04-16T18:00:00+01:00;2022-04-19T14:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T10:00:00+01:00_2022-04-20T18:00:00+01:00;2022-04-21T14:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T14:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T10:00:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00;2022-04-26T14:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T10:00:00+01:00_2022-04-27T18:00:00+01:00;2022-04-28T14:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T14:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T10:00:00+01:00_2022-04-30T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque L'Heure joyeuse Adresse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Ville Paris lieuville Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Departement Paris

Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Numok 2022 | Festival numérique à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 2022-04-09 was last modified: by Numok 2022 | Festival numérique à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Bibliothèque L'Heure joyeuse 9 avril 2022 Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris

Paris Paris