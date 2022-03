Numok 2022 : Expériences Immersives en réalité virtuelle avec Lucid Realities Bibliothèque Robert Sabatier, 9 avril 2022, Paris.

Du samedi 09 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022

gratuit

Dans le cadre du festival Numok, la bibliothèque vous invite à découvrir des univers variés et immersifs, à découvrir en réalité virtuelle

Venez découvrir et expérimenter la Réalité virtuelle à travers 7 films interactifs et immersifs aux univers historiques et inspirés d’œuvres d’art. Ces réalisations sont destinées à un public d’adolescents et d’adultes (à partir de 12 ans) et placent l’émotion et l’écriture au cœur de l’expérience de réalité virtuelle.



Claude Monet : l’obsession des nymphéas – L’expérience emmène le spectateur du musée au jardin de Giverny à travers les saisons. Plongez au cœur du travail de Monet dans un tourbillon de couleurs.

Lady Sapiens – l’expérience – Fondée sur les découvertes scientifiques les plus récentes, cette réalisation permet au spectateur d’expérimenter la place des femmes au sein d’un clan. Découvrez que, non, les femmes ne faisaient pas la cueillette pendant que les hommes chassaient.

The hangman at home – Inspirée du célèbre poème de Carl Sandburg, cette expérience immersive explore les thèmes de la participation et de la conscience de soi et d’autrui. Cette histoire ne parle pas d’exécution, mais plutôt de l’étrange intimité que partage toute l’humanité.

Condamnés à jouer – Le spectateur est immergé dans le mystérieux tableau “Jeux d’enfants”, de Pieter Bruegel l’Ancien : un jeu de cache-cache avec les 218 enfants cachés dans la ville. Ici, le tableau prend une nouvelle dimension.

Accused # 2 – « Mandela consultait toujours Sisulu avant de prendre une décision, toujours !». Sisulu a été le mentor de Mandela, son conseiller. Revivez l’émouvant face à face du courageux Sisulu, le second accusé, avec un procureur redoutable, raciste et zélé, lors du procès de Mandela de Rivonia, en 1963 et 1964.

Mozart 360 – Plongez dans l’orchestre et vivez trois extraits de la Messe du Couronnement en 3D spatialisé. C’est une véritable expérience sensorielle qui s’offre à vous, une lecture presque physique de cette oeuvre de Mozart .

Beethoven 360 – Immergez-vous dans le 1er mouvement de la “Symphonie n°5” de Beethoven. Vous serez au centre de l’orchestre, mais surtout au coeur de la vision que porte la chef d’orchestre, à savoir une lutte entre un peuple opprimé et une forme de tyrannie.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (Paris) (137m) 85 : Jules Joffrin (Paris) (137m)



