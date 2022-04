Numok 2022 Escape game : Sauvez la fibre! Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’évènement: île de France

Numok 2022 Escape game : Sauvez la fibre! Bibliothèque Robert Sabatier, 20 avril 2022, Paris. Sauvez la fibre est un escape game inédit, dans lequel vous devrez contrer un hack géant et tenter de sauver les données de milliers d’utilisateur·ice·s du monde entier !

Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit Les ambassadrices Becomtech vous mettent au défi! Partez à la recherche de la seule personne capable de contrer un hack géant et de sauver les données de milliers d’utilisateur·ice·s du monde entier ! L’objectif : déconstruire les préjugés qui entourent les métiers scientifiques et techniques avec des jeux amusants et ludiques autour de cette thématique, faire découvrir au public des femmes figures de proues de l’informatique, pourtant méconnues ! Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

