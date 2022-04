Numok 2022 : conférence Musique et sobriété numérique Médiathèque musicale de Paris (MMP), 22 avril 2022, Paris.

Concerts en 4K, œuvres en NFT, cloud gaming, festivals toujours plus grands… Les nouveaux phares de la culture consomment toujours plus d’énergie, avec un impact exponentiel pour l’environnement. Alors qu’elle sort à peine de la crise sanitaire, la culture peut-elle amorcer sa transition écologique ? « C’est peut-être le meilleur moment », répond Samuel Valensi

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Samuel Valensi est auteur et metteur en scène ainsi que coordinateur du rapport Décarbonons la culture au sein de The Shift Project. Il est diplômé de HEC Paris et a obtenu une licence de Philosophie à la Sorbonne Paris IV. Il a débuté auprès de Philippe Tesson au Théâtre de Poche-Montparnasse avant de fonder en 2014 la compagnie La Poursuite du Bleu. Il a écrit et mis en scène L’Inversion de la courbe (créée au Théâtre de Belleville), Melone Blu (créée au Théâtre 13) et Coupures actuellement à l’affiche du Théâtre de Belleville. Enseignant sur la production du spectacle vivant et les enjeux environnementaux dans la culture notamment à HEC Paris et à l’ICART, il a été plusieurs années directeur de la création de Pitchy – entreprise spécialisée dans la communication vidéo.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

Contact : https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ 0155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

Musique et sobriété numérique

