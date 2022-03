Numok 2022 : Atelier “Wakatoon” Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Numok 2022 : Atelier “Wakatoon” Bibliothèque Mohammed Arkoun, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

La bibliothèque Mohammed Arkoun invite les enfants à créer leur propre dessin animé (avec projection à la fin !) La bibliothèque Mohammed Arkoun invite les enfants à créer leur propre dessin animé (avec projection à la fin !) Le coloriage animé (également appelé Wakatoonage) est un coloriage interactif 2.0. Il permet aux enfants de profiter d’une activité manuelle en coloriant (avec des crayons de couleur, des feutres, de la pâte à modeler…) puis de voir leur histoire se transformer en dessin animé personnalisé à leurs couleurs. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard Paris 75005

7 : Place Monge (Paris) (194m) 47 : Place Monge (Paris) (194m)

Contact : 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun Atelier;Enfants;Loisirs

Date complète :

2022-04-09T15:00:00+01:00_2022-04-09T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun Adresse 74 rue Mouffetard Ville Paris lieuville Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Departement Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Numok 2022 : Atelier “Wakatoon” Bibliothèque Mohammed Arkoun 2022-04-09 was last modified: by Numok 2022 : Atelier “Wakatoon” Bibliothèque Mohammed Arkoun Bibliothèque Mohammed Arkoun 9 avril 2022 Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris

Paris Paris