Numok 2022 : Atelier tissu connecté Bibliothèque Robert Sabatier, 30 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Découvrez la broderie et explorez la création sonore et textile. Un atelier mêlant création textile, son et innovation! Aux côtés des deux artistes intervenantes, les enfants s’initient à la technique de la broderie en fabriquant chacun leur pièce. Ils créent leur propre son en explorant les ressorts de la création sonore et textile. Ainsi, la broderie se transforme en instrument et joue le son au toucher. L’atelier devient une performance collective où chaque broderie est un instrument sonore en tissu connecté ! Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

