Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Venez découvrir les casques de réalité virtuelle et immergez-vous dans un autre monde. Tout au long de l’après-midi, vous pourrez vous immerger dans des univers virtuels. Pour tout public à partir de 8 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (Paris) (235m) 60 : Jean Jaurès – Lorraine (Paris) (129m)

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr

