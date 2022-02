Numok 2022 / Atelier Play-well Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’évènement: île de France

Numok 2022 / Atelier Play-well Bibliothèque Amélie, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Le festival numérique Numok est de retour dans vos bibliothèques parisiennes, du 9 au 30 avril ! Les secrets de construction des pyramides dévoilés ! Atelier pour les enfants à partir de 7 ans. Inscription par téléphone au 01 47 05 89 66. Toutes les infos sur le festival Numok : https://bibliotheques.paris.fr/numok Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle Paris 75007

8 : La Tour-Maubourg (Paris) (97m) 69 : La Tour-Maubourg (Paris) (97m)

Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 Atelier;Enfants;Loisirs

