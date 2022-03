Numok 2022 : Atelier de programmation smart train sans écran Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Numok 2022 : Atelier de programmation smart train sans écran Bibliothèque Colette Vivier, 20 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

de 14h30 à 16h30

gratuit

Construis ta ligne de chemins de fers robotisée et code ton voyage ! Atelier animé par Smarteo sur inscription pour les enfants entre 4 et 10 ans Cet atelier utilisera ‘Smart Train’, un train programmable dédié à un apprentissage ludique et sans écran Il peut être codé grâce à un système de tuiles colorées interactives commandant 17 actions ( marche arrêt, tourner, détachement du wagon…).

La startup Smarteo propose des ateliers ludiques de conception de maquettes robotisées . Les participants s’amusent en créant et sont accompagnés par des Smart mentors! Toutes les infos sur le festival Numok : https://bibliotheques.paris.fr/numok Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron Paris 75017

13 : Brochant (Paris) (157m) : Marché des Batignolles (Paris) (42m)

Contact : 0142286994 https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ Atelier;Enfants

Smarteo

