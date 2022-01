Numok 2022 : Atelier de programmation sans écran « Smart Train » Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Numok 2022 : Atelier de programmation sans écran « Smart Train » Bibliothèque Marguerite Audoux, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 10h00 à 12h30

gratuit

Festival Numérique des bibliothèques : Construis ta ligne de chemin de fer robotisée et code ton voyage ! Cet atelier utilisera ‘Smart Train’, un train programmable dédié à un apprentissage ludique et sans écran. Il peut être codé grâce à un système de tuiles colorées interactives commandant 17 actions (vitesse, marche-arrêt, tourner, détachement du wagon…).Dans cet atelier, les participants construiront une ligne de chemins de fer personnalisée, et apprendront à coder le train pour réaliser un certain ensemble de trajets. Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

