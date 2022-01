Numok 2022 à la bibliothèque François Villon Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Le festival s’invite à la bibliothèque François Villon avec deux événements à ne pas manquer ! Nous vous proposons une programmation spéciale dans le cadre du Festival Numok, qui se tiendra du 9 au 30 avril dans les bibliothèques de la ville de Paris. Numok, un festival pour découvrir le numérique et expérimenter ensemble ! Mercredi 20 avril à 15h : atelier Wakatoon Studio Un atelier créatif où les dessins prennent vie grâce à l’application Wakatoon Studio. Création d’un petit film animé à partir de dessins et de prises de voix faits par les participants. Atelier pour les enfants de 6 ans à 8 ans. Sur inscription. Mercredi 27 avril : atelier de création numérique avec l’association Cogito Lab Cogito Lab, association locale du 10ème arrondissement, vous propose de découvrir le numérique autrement, par la récupération et le recyclage. Les participants pourront construire un robot à partir de matériaux recyclés, et découvrir le fonctionnement d’un circuit électrique. Pour enfants de 8 à 14 ans. Sur inscription. Retrouvez le programme complet sur le site des bibliothèques. Image de couverture : https://www.cogito-lab.org/hack_lab/. Bibliothèque François Villon 81 Boulevard de la Villette Paris 75010 Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon Atelier;Innovation

