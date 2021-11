Numéros d’aériens de Vol’Arte Ciboure, 12 décembre 2021, Ciboure.

Numéros d’aériens de Vol’Arte Place du quartier Marinela 21 Rue François Turnaco Ciboure

2021-12-12 11:00:00 – 2021-12-12 12:30:00 Place du quartier Marinela 21 Rue François Turnaco

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Sur les sonorités du hang drum et de la txalaparta, les artistes aériens de Vol’Arte vous proposent une immersion dans la mythologie basque. Un moment suspendu, féérique et poétique à découvrir sur la place de Marinela ! Pour celles et ceux qui le souhaitent, le récit mythologique sera disponible grâce à un QR code !

Tout public – En français et en basque – Accès libre.

